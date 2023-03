Domenica ecologica a Roma e treni gratis: l’iniziativa di Trenitalia, ecco per chi e come fare (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Regionale di trenitalia lancia l’Eco-Ticket: tutti i passeggeri in possesso di un biglietto regionale con destinazione Roma, valido per Domenica 26 marzo, potranno viaggiare gratuitamente per l’intera giornata su tutti i regionali all’interno di Roma Capitale. Si tratta di una nuova iniziativa di trenitalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, attivata in occasione dell’ultima Domenica ecologica della stagione invernale 2023 a Roma. Una iniziativa volta a far conoscere ai viaggiatori la comodità dei treni “Con l’Eco-Ticket diamo la possibilità di visitare Roma muovendosi liberamente con il Regionale – racconta Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale di trenitalia – ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Regionale ditalia lancia l’Eco-Ticket: tutti i passeggeri in possesso di un biglietto regionale con destinazione, valido per26 marzo, potranno viaggiare gratuitamente per l’intera giornata su tutti i regionali all’interno diCapitale. Si tratta di una nuova iniziativa ditalia, società Capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, attivata in occasione dell’ultimadella stagione invernale 2023 a. Una iniziativa volta a far conoscere ai viaggiatori la comodità dei“Con l’Eco-Ticket diamo la possibilità di visitaremuovendosi liberamente con il Regionale – racconta Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale ditalia – ...

