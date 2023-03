Dolce al cioccolato in 5 minuti! Nessuna cottura e niente gelatina!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 23 marzo 2023) Una torta degna di questo nome non ha necessariamente bisogno di cuocere in forno. A questo proposito la ricetta della torta aldi oggi è la prova perfetta che in cucina tutto è possibile. La torta alcon banane e biscotti che andremo a realizzare richiede solo pochi ingredienti e soltanto 5 minuti di preparazione. Più facile di questo non so cosa possa esserci. Tutti ti chiederanno la ricetta anche chi non è un asso in cucina. Prima preparazione Per la prima fase della nostra preparazione gli ingredienti da usare sono: 100 gr di biscotti al400 gr di crema di formaggio 100 gr di biscotti 2 banane 100 gr dibianco 1 torta di cialde 100 gr di panna da montare 60 gr di burro In una ciotola capiente portiamo la crema di formaggio e lavoriamola con una frusta elettrica. ...