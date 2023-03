Dodge Challenger SRT Demon 170, record di cavalli puri (Di giovedì 23 marzo 2023) Dodge Challenger SRT Demon 170 , l' ultimo ruggito della muscle car dura e pura . La Casa americana del Gruppo Stellantis, prima della conversione all'elettrico regala un gran finale col motore ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023)SRT170 , l' ultimo ruggito della muscle car dura e pura . La Casa americana del Gruppo Stellantis, prima della conversione all'elettrico regala un gran finale col motore ...

