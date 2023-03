Divorzio Ilary Blasi e Francesco Totti | arriva la sentenza del giudice | Verdetto inaspettato

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ilha preso la prima decisione sultra: laè inaspettata. Da mesi si parla del famigeratotra: dopo i numerosi scandali sulla loro separazione che hanno tenute incollate le persone ai giornali di gossip, ora i due si sono dovuti presentare difronte a unper mettere nero su bianco la loro volontà di dirsi addio. È stata un’estate turbolenta per loro: prima la decisione di separarsi, poi le ripicche su Instagram e tra le mura di casa. Ancora, l’arrivo dei nuovi compagni di vita: Noemi Bocchi pere Bastian Muller per. Nonostante siano stati mesi difficili, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AscanioFrugoni : L'Aria che Tira vuole parlare, con ospiti come Sisto, del divorzio nella riforma Cartabia. In apertura al segmento… - MCalcioNews : Divorzio Totti-Ilary Blasi, colpo di scena: cambia tutto, la situazione si complica - redazionerumors : [Trending now] Il legale di #IlaryBlasi, Alessandro Simeone, ha fermamente negato l'esistenza dei presunti messaggi… - hiboss_hiboss : RT @Favollo2: @repubblica I paramilitari Wagner dietro al divorzio di Totti e Ilary. - PaoloGalletti66 : RT @Favollo2: @repubblica I paramilitari Wagner dietro al divorzio di Totti e Ilary. -

...Fotogallery - Belen Rodriguez a seno nudo sui social TRA SHOPPING E MONDANITA' Fotogallery -...nipote di Lady D IN BUONI RAPPORTI Fotogallery - Elisabetta Canalis e Brian Perri dopo ila ......Fotogallery - Belen Rodriguez a seno nudo sui social TRA SHOPPING E MONDANITA' Fotogallery -...nipote di Lady D IN BUONI RAPPORTI Fotogallery - Elisabetta Canalis e Brian Perri dopo ila ...Bastian a Francoforte ea Roma. La showgirl infatti non può al momento trasferirsi per diversi motivi, legati sia all'imminente inizio delle udienze per ilcon Francesco Totti sia per ...

Totti e Ilary, le novità sul divorzio: niente accordo, cosa succede ora Corriere dello Sport

Lui non lo conosco, ma le foto che mette Ilary su Instagram, quelle dimostrazioni di affetto non le ha mai avute neanche per Francesco i primi temp. Le sto vedendo adesso tra Francesco e Noemi». Il ...Dello stesso avviso è anche l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, molto famosa per aver difeso diversi personaggi vip compreso Francesco Totti nella pratica di divorzio da Ilary Blasi. Fonte: web ...