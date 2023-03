Divieto di licenziamento fino al 1° anno di vita del figlio per i papà

(Di giovedì 23 marzo 2023) Da ormai diverso tempo, uno degli argomenti di maggiore discussione in tema di maternità e paternità è la richiesta, da parte dei neogenitori, di una parità riguardo al congedo di cui madri e patri possono usufruire immediatamente dopo la nascita di un. In questi giorni, è stato fatto un grande passo avanti, grazie alla con la circolare 32 del 20 marzo 2023 approvata dall’INPS. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, infatti, ha stabilito tramite la suddetta circolare, che da questo momento in poi ildial compimento del primodidei figli è esteso anche ai. Grazie a questa nuova norma, quindi, chi diventa padre non può essere licenziato per tutti primi i 12 mesi del bambino, e qualora decidesse di presentare le ...

Sia per la questione del: in questo caso, riguarda la modifica dell'articolo 54 in materia didi. I nuovi padri vogliono prendersi cura dei propri figli ed è ...Una nuova circolare Inps precisa che, dopo il d.lgs 107/2022 del governo Draghi, le norme già previste da anni per le madri si applicano anche ai papà che usufruiscono del congedo obbligatorio.

Il decreto di giugno 2022 è stato ripreso dalla circolare Inps del 20 marzo 2023. In particolare, durante i primi 12 mesi di vita del bambino, un padre non può essere licenziato, proprio come le madri.