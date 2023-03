Dissesto idrogeologico, assessore Terzi: dalla Regione 18,5 milioni per la Bergamasca (Di giovedì 23 marzo 2023) Regione Lombardia ha stanziato 23,5 milioni di euro per combattere il Dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo, nello specifico 18,5 interamente al territorio bergamasco e, per il resto, in condivisione con i Comuni del bresciano. Così commenta l’assessore regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, a margine dell’approvazione di una delibera di Giunta, proposta dall’assessore Comazzi, che stanzia complessivamente 83 milioni di euro per tutto il territorio regionale. “Si tratta di importanti risorse – ha dichiarato l’assessore Terzi – che consentiranno a diversi Comuni della nostra provincia di realizzare interventi per migliorare la sicurezza dei territori maggiormente soggetti a rischio ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 marzo 2023)Lombardia ha stanziato 23,5di euro per combattere ilin provincia di Bergamo, nello specifico 18,5 interamente al territorio bergamasco e, per il resto, in condivisione con i Comuni del bresciano. Così commenta l’regionale a Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria, a margine dell’approvazione di una delibera di Giunta, proposta dall’Comazzi, che stanzia complessivamente 83di euro per tutto il territorio regionale. “Si tratta di importanti risorse – ha dichiarato l’– che consentiranno a diversi Comuni della nostra provincia di realizzare interventi per migliorare la sicurezza dei territori maggiormente soggetti a rischio ...

