Disney Plus: fra i nuovi arrivi anche Lo Strangolatore di Boston! (Di giovedì 23 marzo 2023) Fra i nuovi arrivi nel catalogo di Disney Plus troviamo il film Lo Strangolatore di Boston con Keira Knightley e, prossimamente, la serie The Good Mothers: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il catalogo di Disney Plus continua ad espandersi settimana dopo settimana e se, solo qualche giorno fa, dell’arrivo di Unprisoned e del nuovo episodio di Daily Alaskan, le novità non cessano di arrivare sia sotto il fronte dei film sia delle serie TV. Fra i più interessanti di questo marzo 2023 troviamo sicuramente la terza stagione di The Mandalorian, ora in onda, ma anche il film candidato all’Oscar in numerose categorie, Gli Spiriti dell’Isola. Ci sono tante novità in arrivo e marzo ancora non è finito: scopriamole ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 marzo 2023) Fra inel catalogo ditroviamo il film Lodi Boston con Keira Knightley e, prossimamente, la serie The Good Mothers: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il catalogo dicontinua ad espandersi settimana dopo settimana e se, solo qualche giorno fa, dell’arrivo di Unprisoned e del nuovo episodio di Daily Alaskan, le novità non cessano di arrivare sia sotto il fronte dei film sia delle serie TV. Fra i più interessanti di questo marzo 2023 troviamo sicuramente la terza stagione di The Mandalorian, ora in onda, mail film candidato all’Oscar in numerose categorie, Gli Spiriti dell’Isola. Ci sono tante novità in arrivo e marzo ancora non è finito: scopriamole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Disney Plus: fra i nuovi arrivi anche Lo Strangolatore di Boston! #DisneyPlus #KeiraKnightley… - pancakesfortwo_ : @stefansiaa su disney plus mi hanno detto - BarbieXanax : Mi ammazza come i post di disney plus in questa settimana si alternino “faccia a faccia con Papa Francesco” e poi g… - playblog_it : ? John Wick 4 arriverà in streaming su Disney Plus? ? - LaSambruna : Ora datemi pure della pazza ma ho recuperato #GliSpiritidellIsola, da ieri su Disney Plus, film snobbato agli Oscar… -