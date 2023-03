Disabili | ad Afragola 50 bimbi senza terapie da mesi | l’appello dei genitori

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuasi cinquanta giorniper molti pazientidell’Aias di, in provincia di Napoli, dain difficoltà. Si tratta per la maggior parte di bambini autistici e il motivo dello stop è legato a un contenzioso sorto tra il centro e l’Asl. “Mio figlio sta regredendo, non sappiamo più cosa fare – dichiara Luigi, padre di un bambino autistico – si sente frustrato e rifiutato, e sta diventando a tratti violenti. Sono sei anni che mio figlio fa terapia – prosegue – le cose andavano bene, ma in questi cinquanta giorni è regredito tantissimo e sicuramente se e quando riprenderanno leci vorrà tantissimo tempo per recuperare tutto questo che abbiamo perso”. Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra per la ...

