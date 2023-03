Diritti tv Serie A | Azzi | “Dazn pronta Finora | disagi solo nell’1% delle partite”

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Suitv dellaA per i prossimi cinque anni siamo pronti a giocare la nostra partita con determinazione. Ma l’importante è anche migliorare il prodotto come experience, cosa assolutamente possibile. L’innalzamento del periodi di validità da tre a cinque anni permette di poter programmare al meglio i propri investimenti”. Così Stefano, CEO diItalia, in un’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore. Il miglioramento dell’experience per i clienti passa sicuramente nonnel ventaglio della propria offerta, ma anche nell’assicurare una fruizione continua e senza intoppi del prodotto stesso; su questo tema,sottolinea: “In un anno e mezzo abbiamo trasmesso 640. In questo novero le criticità ci sono state in circa l’1% dei match. Questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Le parole di Rampelli, Roccella, Mollicone sono false e pericolose. In Italia ci sono 150mila bambini a cui non son… - SimonaMalpezzi : Migliaia di donne e uomini in piazza a Milano contro chi vuole negare i diritti delle bambine e dei bambini. Colmia… - daniele_santa75 : @pisto_gol Possono sempre partecipare alla gara per acquisite i diritti della serie B, visto che come l’hanno a cuore - giogal62 : RT @enzomarangio: Il CEO di #Dazn, Stefano Azzi, esce allo scoperto: 'Per me l’assetto migliore è quello della Serie A equiparabile a quell… - ReadyPlayer1___ : RT @CalcioFinanza: Il CEO di #DAZN Italia Stefano Azzi: «Pronti alla battaglia sui diritti tv della #SerieA. #Juventus in Serie B? Per me l… -

... da quando i club (quasi tutti) hanno capito che non valeva la pena investire nei vivai perché tanto itv garantivano una "sinecura economica" per galleggiare dentro unaA dalla quale è ......di dare più potere all'AGCOM contro chi sfrutta IPTV e altre soluzioni digitali per vedere gli eventi sportivi in diretta senza pagare il licenziatario dei, in Italia DAZN e Sky per la...In caso di copertura scaduta, agli utenti dovranno essere riconosciuti unadie strumenti per rendere la riparazione più facile ad accessibili. Ciò dovrà essere garantito attraverso: Il ...

Diritti tv Serie A, De Siervo: «Possibile trattativa per l'acquisto di DAZN» Samp News 24

Atromitos-Jovenes Promesas oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Viareggio Cup 2022/2023 ...Recentemente è stato riportato che la Serie A potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di Sky per trasmettere il campionato, in vista dell’assegnazione dei diritti televisivi che, secondo le ...