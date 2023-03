Diretta Pechino Express 2023, segui la terza puntata LIVE (Di giovedì 23 marzo 2023) Continua il viaggio di Pechino Express 2023. In questa terza tappa i viaggiatori partiranno da Hampi, perla del Karnataka, e dovranno raggiungere Mysore. Affronteranno una durissima risalita del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023) Continua il viaggio di. In questatappa i viaggiatori partiranno da Hampi, perla del Karnataka, e dovranno raggiungere Mysore. Affronteranno una durissima risalita del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pastaaifunghi : vorrei guardare pechino in diretta ma non ho 1 euro da dare a sky - SerieTvserie : Pechino Express 2023, terza puntata del 23 marzo in diretta dalle 21:15 - tvblogit : Pechino Express 2023, terza puntata del 23 marzo in diretta dalle 21:15 - ItaliaRai : 'La Vita in Diretta' Condotto da Alberto Matano. In onda nei seguenti orari: ??Mercoledì 22 Marzo ?Johannesburg,… - marcuspascal1 : RT @serebellardinel: Dopo l'incontro #Putin e #XiJinping,la #CasaBianca risponde: 'Se #Pechino propone il cessate il fuoco #Kiev lo resping… -