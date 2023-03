Dick Van Dyke alla guida a 97 anni sbatte contro un cancello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoNetOnTheNet : 'È uscito indenne dall’auto, riportando solo lievi ferite, il naso sanguinante e una possibile commozione cerebrale… - dick_handley : @AntonioBergami4 @PBerizzi @repubblica ... quella va bene, le foibe van bene, più che bene. - il_Maggiore : @lunatica10912 Non è Lupin. È Dick Van Dyke - Valenti31115540 : RT @lagatta4739: @PaolaToogoodxme @albertopetro2 @AnnaCountessK @Amelie84044597 @GucciPatrizia @patuc12 @POKI33847251 @Frances52779614 @mrc… - adelestancati : RT @lagatta4739: @PaolaToogoodxme @albertopetro2 @AnnaCountessK @Amelie84044597 @GucciPatrizia @patuc12 @POKI33847251 @Frances52779614 @mrc… -

Leggi Anche 55 anni fa usciva il film Mary Poppins, come sono cambiati gli attori Pare che uno dei motivi della causa dell'incidente diDyke siano state le piogge record. Anche se la notizia è stata resa nota solo in queste ore, lo scontro è avvenuto mercoledì 15 marzo. E per fortuna l'attore ne è uscito quasi illeso. La ...Dyke , alla veneranda età di 97 anni , pare non abbia la minima intenzione di ritirarsi dalle scene. La settimana scorsa, però, il celebre attore e showman ha avuto un incidente d'auto non ...Dyke ha riportato lievi ferite la scorsa settimana in un incidente automobilistico dopo che la sua Lexus LS 500 è scivolata contro un cancello a Malibu, come ha confermato la polizia....

Incidente per Dick Van Dyke, l'attore alla guida a 97 anni va a sbattere contro un cancello Fanpage.it

Dick Van Dyke, 97 anni, si è messo alla guida della sua auto ed è andato a sbattere contro un cancello. L'attore, famoso per il ruolo di spazzacamino in "Mary Poppins", è rimasto ferito in un ...Dick Van Dyke, alla veneranda età di 97 anni, ha avuto un piccolo incidente stradale mentre era alla guida della sua auto. Le sue condizioni sono apparse da subito non gravi. Dick Van Dyke, alla ...