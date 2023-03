Diane Keaton sull’essere felicemente single a 77 anni: “Non ho mai voluto essere moglie” (Di giovedì 23 marzo 2023) essere single non viene percepito da tutti nello stesso modo. C’è chi sa stare bene da solo ed è per questo che finisce per apprezzare ancora di più quando incontra una persona con cui ha affinità, chi invece la prende male e non riesce ad apprezzare questo momento, al punto tale da arrivare ad avere relazioni pur senza essere troppo convinto. In quest’ultima categoria non rientra certamente Diane Keaton, che ha compiuto 77 anni il 5 gennaio 2023, ma che non è minimamente dispiaciuta al pensiero di non avere un uomo al suo fianco. L’attrice ha adottato due figli, Dexter, 27 anni e Duke, 22 anni, quando lei aveva 50 anni, ma a distanza di tempo lei ritiene “altamente improbabile” l’idea di poter uscire con un uomo. ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 marzo 2023)non viene percepito da tutti nello stesso modo. C’è chi sa stare bene da solo ed è per questo che finisce per apprezzare ancora di più quando incontra una persona con cui ha affinità, chi invece la prende male e non riesce ad apprezzare questo momento, al punto tale da arrivare ad avere relazioni pur senzatroppo convinto. In quest’ultima categoria non rientra certamente, che ha compiuto 77il 5 gennaio 2023, ma che non è minimamente dispiaciuta al pensiero di non avere un uomo al suo fianco. L’attrice ha adottato due figli, Dexter, 27e Duke, 22, quando lei aveva 50, ma a distanza di tempo lei ritiene “altamente improbabile” l’idea di poter uscire con un uomo. ...

