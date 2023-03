Diane Keaton e Kathy Bates nel cast di “Summer Camp” (Di giovedì 23 marzo 2023) Diane Keaton (Book Club: The Next Chapter), Kathy Bates (Richard Jewell) saranno nel cast della commedia Summer Camp. diretta da castille Landon. Di cosa parla Summer Camp? Deadline riposta che il film, che entrerà in produzione nella Carolina del Nord ad aprile, racconta la storia di Nora, Ginny e Mary, migliori amiche fin dall’infanzia, che trascorrono le loro estati insieme inseparabili in un Campo notturno. Con il passare degli anni, si sono visti sempre meno, quindi quando si presenta l’occasione di riunirsi per una riunione del Campo estivo, la prendono tutti, alcuni a malincuore e altri con entusiasmo. Ognuna delle loro vite potrebbe non essere dove avevano immaginato, ma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 23 marzo 2023)(Book Club: The Next Chapter),(Richard Jewell) saranno neldella commedia. diretta daille Landon. Di cosa parla? Deadline riposta che il film, che entrerà in produzione nella Carolina del Nord ad aprile, racconta la storia di Nora, Ginny e Mary, migliori amiche fin dall’infanzia, che trascorrono le loro estati insieme inseparabili in uno notturno. Con il passare degli anni, si sono visti sempre meno, quindi quando si presenta l’occasione di riunirsi per una riunione delo estivo, la prendono tutti, alcuni a malincuore e altri con entusiasmo. Ognuna delle loro vite potrebbe non essere dove avevano immaginato, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ticinonline : Diane Keaton felicemente single: «Non ho mai voluto sposarmi» #dianekeaton #maivoluto - solocine : Diane Keaton felicemente single, non ho mai voluto sposarmi - MeglioNotizie : Diane Keaton felicemente single, non ho mai voluto sposarmi - glooit : Diane Keaton felicemente single, non ho mai voluto sposarmi leggi su Gloo - solostyleit : Diane Keaton felicemente single, non ho mai voluto sposarmi - L'attrice, 77 anni, non ha neanche frequentazioni rom… -