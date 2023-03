Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il ct dell'u21 della Germania: 'Avevo consigliato a Thiaw di pazientare. Con Pioli parlo da mesi. Ora non esce più… - PianetaMilan : Di Salvo: “#Thiaw vuole migliorare. Bravo ad aver sfruttato le occasioni” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Di Salvo (c.t. Germania U21): «Thiaw? Ha sfruttato le occasioni» - MilanWorldForum : Di Salvo su Thiaw Le dichiarazioni -) - Gazzetta_it : “#Thiaw studia da leader. Tanto lavoro e un po’ di fortuna: ecco come si è preso il #Milan” -

A un certo punto, la chiacchierata si interrompe. Antonio Dichiede un attimo e apre Google Traduttore per avere la conferma: 'È bravo in tutto, ma negli ultimi mesi è migliorato perché ha imparato a confrontarsi con… le responsabilità'. ...Non ha rispettato certamente le attese anche Charles De Ketelaere, ma resterà in rossonero... A fine stagione, poi, si faranno, però, i conti anche con Gabbia e Kjaer, superati da, che ...Ma la sensazione è che alla fine il matrimonio bis non si farà (con Simone Inzaghi che,... passando per Tonali, Bennacer,, Kalulu: tanto per fare qualche nome). Ma quel matrimonio Conte - ...

"Thiaw studia da leader. Tanto lavoro e un po’ di fortuna: ecco come si è preso il Milan" La Gazzetta dello Sport

Antonio Di Salvo, commissario tecnico della Germania Under 21, ha parlato così di Malick Thiaw, difensore del Milan fino a poco tempo fa nelle giovanili tedesche prima di essere convocato dalla ...Dopo la chiamata di Flick parla Di Salvo, c.t. dell’U21 tedesca: "È migliorato perché ha imparato a confrontarsi con le responsabilità. Pioli crede in lui, ma non credevo avrebbe fatto così in fretta.