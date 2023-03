Di Maria pronto al rinnovo con la Juventus? Spunta un retroscena clamoroso (Di giovedì 23 marzo 2023) Angel Di Maria è tutt’altro che un giocatore finito e ora a Torino si stanno mettendo le basi per il tanto atteso rinnovo del Fideo. Sembrano passate Ere geologiche tra il girone d’andata di Angel Di Maria e il suo ritorno da mostro di questo 2023 che lo sta esaltando. Non si farà di certo peccato se stiamo vivendo in questo momento una delle migliori versioni del Fideo, con l’argentino che ora è pronto a rinnovare con la Juventus. Angel Di Maria (Fonte: LaPresse)Ormai nessuno pensa più che il suo contratto fosse stato firmato solamente per farsi trovare pronto per il Mondiale in Qatar, infatti l’argentino sta dimostrando di voler continuare la sua esperienza a Torino. Un’ulteriore testimonianza della scelta del sudamericano è dettata dalle sue ultime dichiarazioni che ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 marzo 2023) Angel Diè tutt’altro che un giocatore finito e ora a Torino si stanno mettendo le basi per il tanto attesodel Fideo. Sembrano passate Ere geologiche tra il girone d’andata di Angel Die il suo ritorno da mostro di questo 2023 che lo sta esaltando. Non si farà di certo peccato se stiamo vivendo in questo momento una delle migliori versioni del Fideo, con l’argentino che ora èa rinnovare con la. Angel Di(Fonte: LaPresse)Ormai nessuno pensa più che il suo contratto fosse stato firmato solamente per farsi trovareper il Mondiale in Qatar, infatti l’argentino sta dimostrando di voler continuare la sua esperienza a Torino. Un’ulteriore testimonianza della scelta del sudamericano è dettata dalle sue ultime dichiarazioni che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... liliaragnar : RT @ravel80262268: L'Occidente è pronto a sacrificare un intero paese, popoli, milioni di vite, solo per mantenere il dominio mondiale, Mar… - mitsouko1 : RT @ravel80262268: L'Occidente è pronto a sacrificare un intero paese, popoli, milioni di vite, solo per mantenere il dominio mondiale, Mar… - parole_libere66 : RT @ravel80262268: L'Occidente è pronto a sacrificare un intero paese, popoli, milioni di vite, solo per mantenere il dominio mondiale, Mar… - ravel80262268 : L'Occidente è pronto a sacrificare un intero paese, popoli, milioni di vite, solo per mantenere il dominio mondiale… - LoGerfoFabio : Ergo partirà pure lui, di maria pronto a restare, vlahovic se ne va perché sono tutti in cerca di una punta e cosa… -