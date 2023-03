Di Maria: «Non mi ritiro, voglio continuare con l’Argentina» (Di giovedì 23 marzo 2023) Angel Di Maria, dal ritiro dell’Argentina, svela i prossimi passi della sua carriera. Di seguito le parole dell’esterno della Juventus riportate dalla Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «Non mi ritiro e sicuramente continuerò a giocare con l’Argentina. Vedere la gente così entusiasta è fantastico. Tutti ci chiedono i biglietti e vogliono essere sugli spalti. È molto bello per noi, speriamo che domani sia una bella giornata. L’importante però è stato il 18 dicembre, una data che resterà storica grazie a Leo. Ogni volta che vengo qui e indosso la maglia della Nazionale è qualcosa di unico, è il posto più bello dove uno vuole stare. Nuovi obiettivi? Tornare a vincere e continuare su questa strada. Arrivano le qualificazioni e un’altra Coppa America: dobbiamo essere ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Angel Di, daldel, svela i prossimi passi della sua carriera. Di seguito le parole dell’esterno della Juventus riportate dalla Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «Non mie sicuramente continuerò a giocare con. Vedere la gente così entusiasta è fantastico. Tutti ci chiedono i biglietti eno essere sugli spalti. È molto bello per noi, speriamo che domani sia una bella giornata. L’importante però è stato il 18 dicembre, una data che resterà storica grazie a Leo. Ogni volta che vengo qui e indosso la maglia della Nazionale è qualcosa di unico, è il posto più bello dove uno vuole stare. Nuovi obiettivi? Tornare a vincere esu questa strada. Arrivano le qualificazioni e un’altra Coppa America: dobbiamo essere ...

