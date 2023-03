"Di feroce c'è solo l'ambizione di Fagnani", la stroncatura di Lucarelli (Di giovedì 23 marzo 2023) Selvaggia Lucarelli boccia Francesca Fagnani e la trasmissione “Belve”. Nel suo podcast la giornalista del Fatto Quotidiano ha ammesso che “a leggere i social e i siti, Belve è il più grande caso televisivo della storia dell’umanità". "Di feroce c'è solo l'ambizione di chi lo conduce", Lucarelli contro Fagnani Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 23 marzo 2023) Selvaggiaboccia Francescae la trasmissione “Belve”. Nel suo podcast la giornalista del Fatto Quotidiano ha ammesso che “a leggere i social e i siti, Belve è il più grande caso televisivo della storia dell’umanità". "Dic'èl'di chi lo conduce",controSegui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loZibbo : @Sspy97 Io sono il primo a criticare il rinnovo di Alex Sandro, per esempio. Una cosa insensata. Ma sto solo dicend… - omarsivori : 'Di feroce c'è solo l'ambizione di chi lo conduce' Che Belva la Lucarelli, Francesca Fagnani stroncata - Bosksixtyfour : @AnnalisaChirico @PiazzapulitaLA7 @La7_tv Ma perché va da Formigli… è inutile, una causa persa. Tanto quei pseudo t… - AlessiaAndreola : @elio_vito Spiace disilluderLa. Da veneta constato che sono solo manovre opportuniste per accreditarsi come progres… - roseflow__ : @nashtag_ Siamo diventati la 'Predappio' del calcio, qualcosa di folkloristico se vogliamo e la colpa non è solo no… -