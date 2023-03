(Di giovedì 23 marzo 2023) Le parole di Paolo Disu: «Entrambe stanno andando molto bene in Europa, ma in Serie A si aggrappano all’alibi del Napoli che vola e questo non basta» Paolo Diha parlato del momento delicato che stanno vivendo le due squadre meneghine,. Di seguito le sue parole a Tuttosport. ASPETTATIVE – «Per me partivano come favorite. Mi ha sorpreso il crollo verticale dela gennaio e non pensavo a questo percorso di alti e bassi dell’soprattutto dopo la vittoria di inizio anno contro il Napoli. Entrambe stanno andando molto bene in Europa, ma in Serie A si aggrappano all’alibi del Napoli che vola e questo non basta. I punti in classifica sono pochi,in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Di Canio devasta la stagione di Inter e Milan: 'Inzaghi e Pioli...' - CalcioNews24 : Di Canio su Inter e Milan: «Non andare in Champions sarebbe devastante» - tuttosport : Potete trovare l'Intervista completa a Paolo Di Canio sul nostro sito oppure sul nostro giornale ??? #Tuttosport… - fcin1908it : Di Canio: “Inter, ecco la cosa peggiore. Inzaghi? Mi viene da pensare una cosa. Il Benfica…” - MilanPress_it : Le parole di #DiCanio sul #Milan ????? -

Le parole di Paolo Disue Milan: "Entrambe stanno andando molto bene in Europa, ma in Serie A si aggrappano all'alibi del Napoli che vola e questo non basta" Paolo Diha parlato del momento delicato che ...L'è un'occasione persa per Gnonto lui dice di no: "Sarò sempre grato all', ma non la ... Il gol alla Di: "Forse sì, perché io avevo un uomo più vicino e ho dovuto reagire in fretta. Ma ...Cannavaro, Ferrara, Bordin, Nela, Altomare, Buso, Pecchia, Policano, Thern, Die Fonseca, per ... Pagotto sulla lotta scudetto Lo scudetto al Napoli è quasi cosa fatta, +18 sull', un ...

Di Canio: “Inter, ecco la cosa peggiore. Inzaghi Mi viene da pensare una cosa. Il Benfica…” fcinter1908

Dall’ex compagno Inzaghi ad un attaccante come Lukaku che tanto ha criticato nelle ultime stagioni, Paolo Di Canio non ha risparmiato nessuno ... la rottura di settimana scorsa con il Tottenham. INTER ...In una lunga intervista a Tuttosport, Paolo Di Canio analizza il momento complicato che stanno attraversando Inter e Milan. "Per me partivano come favorite. Mi ha sorpreso il crollo verticale del ...