Detenute madri con figli piccoli in carcere il PD ritira pdl | sottosegretario Ostellari esulta | “Borseggiatrici incinte andranno in carcere | gravidanza non sarà una scusa”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Fdi vuole in carcere le detenute madri con i figli, alla Camera è scontro con il Pd [di Liana Milella] - elenabonetti : Immorale il comportamento della maggioranza contro le detenute madri e i loro figli. Il @pdnetwork è stato costrett… - Agenzia_Ansa : 'La gravidanza non sarà pù una scusa: chi commette reati verrà sanzionato, pur nel rispetto dei diritti di tutti, n… - giusev76 : RT @ultimora_pol: Nota del #PD: 'Abbiamo deciso di ritirare la nostra proposta di legge sulle detenute madri dalla commissione Giustizia de… - ultimora_pol : Nota del #PD: 'Abbiamo deciso di ritirare la nostra proposta di legge sulle detenute madri dalla commissione Giusti… -

I parlamentari del Pd ritirano le firme alla proposta di legge a favore dellee quindi il provvedimento, essendo stato presentato da loro in quota opposizione, decade. "Questo era un testo che era già stato votato da un ramo del Parlamento nella precedente ...Roma, 23 mar. " "Dalla Lega sul tema dellein Commissione alla Camera un ennesimo strappo, una strumentalizzazione sulla pelle di chi è più esposto, sulla vita dei bambini di chi è in carcere. C'è tempo per rimediare, c'è tempo ...I parlamentari del Pd ritirano le firme alla proposta di legge a favore dellee quindi il provvedimento, essendo stato presentato da loro in quota opposizione, decade. "Questo era un testo che era già stato votato da un ramo del Parlamento nella precedente ...

Madri detenute, bloccata la proposta di legge: i bambini restano in ... Valigia Blu

I parlamentari del Pd ritirano le firme alla proposta di legge a favore delle detenute madri e quindi il provvedimento, essendo stato presentato da loro in quota opposizione, decade. "Questo era un ...(ANSA) - ROMA, 23 MAR - I parlamentari del Pd ritirano le firme alla proposta di legge a favore delle detenute madri e quindi il provvedimento, essendo stato presentato da loro in quota opposizione, ...