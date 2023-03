Detenute incinte, scontro Pd-Lega. «Stravolta legge per i diritti dei bambini» (Di giovedì 23 marzo 2023) I dem ritirano una loro proposta che la maggioranza ha stravolto in commissione prevedendo che restino in carcere le donne in gravidanza se recidive nei reati. Il Carroccio: «La ripresenteremo noi, loro difendono le borseggiatrici rom» Leggi su corriere (Di giovedì 23 marzo 2023) I dem ritirano una loro proposta che la maggioranza ha stravolto in commissione prevedendo che restino in carcere le donne in gravidanza se recidive nei reati. Il Carroccio: «La ripresenteremo noi, loro difendono le borseggiatrici rom»

