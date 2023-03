Desaparecidos | domani l’omaggio di Roma con l’accensione straordinaria del faro del Gianicolo

(Di giovedì 23 marzo 2023) In occasione dell’anniversario del golpe militare in Argentina del 1976,, venerdì 24 marzo, alle ore 18.45, verrà acceso ildelin ricordo del dramma deie delle loro famiglie. Un atto di valore simbolico, promosso dal Comitato Cittadino “ricorda iMadres e Abuelas”, per commemorare le vittime della dittatura, riflettere su una delle pagine più buie del secolo scorso e condannare fermamente ogni forma di violenza e violazione dei diritti umani. All’evento parteciperanno l’ambasciatore argentino in Italia, Roberto Manuel Carlés; Enrico Calamai, diplomatico italiano allora a Buenos Aires che mise in salvo più di trecento perseguitati; Adriano Labucci, assessore alla Memoria del Municipio I –Centro Storico e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaRomaLazio : Domani acceso il faro del Gianicolo in ricordo dei desaparecidos. Il monumento costruito coi fondi degli italiani d… -

Jorge Rafael Videla è stato condannato nel 2013, a 50 anni di reclusione per il rapimento dei figli dei. Erano passati trent'anni dai fatti. Vedremo quando e se arriverà un verdetto per ...Se i morti e inon sono stati più dei 3.227 riconosciuti ufficialmente si deve anche a questi gesti, ha affermato. "Sarà anche un momento per ringraziare la solidarietà internazionale ...... spiaggiato sul divano incapace di concepire il. Quando sente il cuore andare all'impazzata, ... È il dramma dei, una frattura mai del tutto ricomposta e sanata nel Paese. "Ricordo ...

DESAPARECIDOS, DOMANI ACCENSIONE STRAORDINARIA DEL ... Agenparl

In occasione dell’anniversario del golpe militare in Argentina del 1976, domani, venerdì 24 marzo, alle ore 18.45, verrà acceso il Faro del Gianicolo in ricordo del dramma dei desaparecidos e delle ...(ANSA) - ROMA, 23 MAR - In occasione dell'anniversario del golpe militare in Argentina del 1976, domani, venerdì 24 marzo, alle ore 18.45, verrà acceso il faro del Gianicolo in ricordo del dramma dei ...