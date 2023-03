Derby Lazio-Roma, spunta foto bandiera con soldati nazisti in curva Sud (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Anche in curva Sud nel corso del Derby Lazio-Roma di domenica scorsa è stata esposta un’immagine che si richiama al nazismo. In questo caso, secondo quanto si vede nella foto postata su Facebook da un gruppo di tifosi laziali, compare una bandiera con la scritta Asr e le facce di profilo di due soldati nazisti della Wermarcht con i colori giallo-rossi sull’elmetto e le mostrine. La foto, postata sul social con il commento ”Tutto tranquillo sul fronte Romanista”, è stata seguita da numerosi commenti in cui si parla di indignazione a ”targhe alterne” in reLazione all’episodio del tifoso tedesco che indossava la maglia con su scritto ‘Hitlerson 88’ e ai cori antisemiti in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Anche inSud nel corso deldi domenica scorsa è stata esposta un’immagine che si richiama al nazismo. In questo caso, secondo quanto si vede nellapostata su Facebook da un gruppo di tifosi laziali, compare unacon la scritta Asr e le facce di profilo di duedella Wermarcht con i colori giallo-rossi sull’elmetto e le mostrine. La, postata sul social con il commento ”Tutto tranquillo sul frontenista”, è stata seguita da numerosi commenti in cui si parla di indignazione a ”targhe alterne” in rene all’episodio del tifoso tedesco che indossava la maglia con su scritto ‘Hitlerson 88’ e ai cori antisemiti in ...

