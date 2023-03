Degrado a Palermo, immigrato si avvinghia a una statua e cerca di staccarle un dito: denunciato (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar — Attimi di tensione in centro Palermo per il penoso «show» di un immigrato che si è avvinghiato a una statua nel tentativo di vandalizzarla creando così scompiglio tra i presenti. Palermo, immigrato tenta di vandalizzare una statua L’episodio si è verificato ieri sera al Cassaro, la strada più antica di Palermo. Secondo quanto riporta PalermoToday l’immigrato si è arrampicato sulla statua di Sant’Agatone, eretta lungo la balaustra di marmo che circonda la Cattedrale cittadina. Il gesto ha attirato l’attenzione di alcuni passanti. Uno di questi avrebbe intimato allo straniero di scendere immediatamente dalla scultura. Per tutta risposta il vandalo, probabilmente in stato di alterazione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar — Attimi di tensione in centroper il penoso «show» di unche si èto a unanel tentativo di vandalizzarla creando così scompiglio tra i presenti.tenta di vandalizzare unaL’episodio si è verificato ieri sera al Cassaro, la strada più antica di. Secondo quanto riportaToday l’si è arrampicato sulladi Sant’Agatone, eretta lungo la balaustra di marmo che circonda la Cattedrale cittadina. Il gesto ha attirato l’attenzione di alcuni passanti. Uno di questi avrebbe intimato allo straniero di scendere immediatamente dalla scultura. Per tutta risposta il vandalo, probabilmente in stato di alterazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aude_ita : RT @IlPrimatoN: Lo straniero ha sputato in faccia a un passante che gli intimava di scendere dalla statua - IlPrimatoN : Lo straniero ha sputato in faccia a un passante che gli intimava di scendere dalla statua - Sicilia_Fan : ?? #Eventi, a #Palermo un'iniziativa per ripulire il centro servizi nel degrado: come partecipare ?? - mikolangel1974 : RT @Socialmenteesc: Su Repubblica Palermo ho letto di una folle corsa clandestina tra 2 pony nei pressi dell'Albergheria,c'è stato un incid… - mpnamp_lp : RT @Socialmenteesc: Su Repubblica Palermo ho letto di una folle corsa clandestina tra 2 pony nei pressi dell'Albergheria,c'è stato un incid… -