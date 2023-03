Decreto Flussi: dall'Ispettorato del Lavoro chiarimenti su procedure, verifiche e asseverazione (Di giovedì 23 marzo 2023) 20 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023 che introduce diverse misure per semplificare la programmazione dei Flussi di ingresso in Italia per motivi di Lavoro e per ... Leggi su informazionefiscale (Di giovedì 23 marzo 2023) 20 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023 che introduce diverse misure per semplificare la programmazione deidi ingresso in Italia per motivi die per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InfoFiscale : Con la nota n. 2066 del 21 marzo 2023 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chianti in merito alle nov… - tmirante : Fermare le partenze col decreto flussi è possibile tanto quanto la invenzione del teletrasporto. - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: ?? #Decreto flussi, in #Italia servono 23mila nuove #colf e #badanti non comunitarie l’anno. - sole24ore : ?? #Decreto flussi, in #Italia servono 23mila nuove #colf e #badanti non comunitarie l’anno. - Lavorosole24ore : Opportuno approfondire con il datore di lavoro il quadro economico-finanziario -