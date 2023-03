Décolleté donna | le tendenze delle scarpe con tacco per la Primavera

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 23 marzo 2023) Life&People.it Laè arrivata, e con lei la voglia di mettere da parte giacconi e stivali, colorarsi, armarsi di nuova energia, scoprire nuovi trend e arricchire il proprio stile e il proprio guardaroba. Da dove partire se non dalle? Qualsiasiha nel proprio arsenale almeno un paio di, forse anche due o tre. Ci sono quelle da lavoro, con cui si riesce a saltare sui taxi o in metropolitana senza paura di inciampare e quelle invece da aperitivo, da cena elegante o da serata fuori con le amiche, che tendono ad essere un po’ più impegnative ma non per questo meno amate. Questo modello è una garanzia, non passa mai di moda e offre sempre nuovi spunti. Quali sono lemoda...