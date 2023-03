David Rossi | perché un’altra commissione d’inchiesta? Il giallo del colonnello «sparito» ad Hammamet

(Di giovedì 23 marzo 2023) A 10 anni dalla morte del manager Mps il Parlamento vara una nuova, dopo quella della scorsa legislatura. Le variabili politiche e la spinta di Meloni. Intanto il carabiniere che accusò i pm non può essere interrogato: è in Tunisia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ringrazio @redazioneiene per aver mantenuto alta l'attenzione sul caso della morte di David Rossi. Questa settimana… - Montecitorio : Con 233 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato la proposta di istituzione di una Commissione pa… - MediasetTgcom24 : Morte David Rossi, via libera alla nuova commissione d'inchiesta #davidrossi #mps - Enric0Chessa : David Rossi, via libera alla seconda commissione d'inchiesta. La figlia della vedova del manager: 'Speriamo che sia… - tommeco2 : RT @Montecitorio: Con 233 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato la proposta di istituzione di una Commissione parlamen… -

Via libera all'unanimità dell'Aula della Camera alla proposta di legge che istituisce una nuova Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di, il il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena trovato morto 10 anni fa sotto una finestra del suo ufficio, a Siena. Il testo è stato approvato con 233 voti a favore e ...Ieri la Camera ha approvato all'unanimità (233 voti favorevoli e nessun contrario) la costituzione della seconda commissione d'inchiesta sulla tragica morte di, il capo della ...È una 'soddisfazione enorme per un votazione all'unanimità' quella di Antonella Tognazzi, la vedova diche commenta così il via libera all'unanimità dell'Aula della Camera alla proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del capo della ...

Enrico Letta "non legge più i miei messaggi, non lo sento da quando gli ho proposto di incontrare i familiari di David Rossi. È per questo che non sono stato rieletto Lo dicono i giornali, mi sarei ...Silenzio e agonia. L'appello della figlia di David Rossi lanciato a Elly Schlein l'altra sera dai microfoni delle Iene è caduto nel vuoto. Come la richiesta di aiuto sussurrata dal manager Mps volato ...