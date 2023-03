David Dastmalchian si apre su droga, alcol e depressione: "Senza aiuto non ce l'avrei fatta" (Di giovedì 23 marzo 2023) David Dastmalchian è tornato a parlare delle sue dipendenze e di come l'aiuto che ha ricevuto sia stato fondamentale per sconfiggere i suoi demoni. David Dastmalchian si è recentemente aperto a proposito del suo passato, descrivendo il suo abuso di droghe e alcol e in modo particolare la sua dipendenza da eroina ai tempi del liceo che ha usato come mezzo per tentare di alleviare dei "problemi di depressione non diagnosticati". Dastmalchian è ormai sobrio da 20 anni ma ce ne sono voluti 5 per riuscire ad arrivare alla sobrietà e recentemente l'attore ha riflettuto su questo importante traguardo durante un'intervista di ET relativa al tour promozionale del suo ultimo film intitolato Lo strangolatore di Boston. "L'infinita gratitudine che provo per gli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023)è tornato a parlare delle sue dipendenze e di come l'che ha ricevuto sia stato fondamentale per sconfiggere i suoi demoni.si è recentemente aperto a proposito del suo passato, descrivendo il suo abuso di droghe ee in modo particolare la sua dipendenza da eroina ai tempi del liceo che ha usato come mezzo per tentare di alleviare dei "problemi dinon diagnosticati".è ormai sobrio da 20 anni ma ce ne sono voluti 5 per riuscire ad arrivare alla sobrietà e recentemente l'attore ha riflettuto su questo importante traguardo durante un'intervista di ET relativa al tour promozionale del suo ultimo film intitolato Lo strangolatore di Boston. "L'infinita gratitudine che provo per gli ...

