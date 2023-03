Danielle Madam e “La forza delle connessioni” (Di giovedì 23 marzo 2023) L’atleta Danielle Madam, 5 volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso, è la nuova protagonista dello spot TIM “La forza delle connessioni“, affiancata dal campione di tennis Matteo Berettini. Si tratta di un nuovo tassello della campagna iniziata lo scorso anno, che ha visto tanti personaggi diversi tra loro porre l’attenzione sulla “forza delle connessioni”, quelle che permettono di superare le distanze, le incomprensioni e le differenze. In questo senso, Danielle è una perfetta testimonial. Nata in Camerun nel 1997, vive a Pavia dall’età di 7 anni, e in seguito alla morte dello zio, si è trasferita in una casa famiglia di suore, nella quale ha vissuto per undici anni. Una storia di sacrificio e di rivalsa ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 marzo 2023) L’atleta, 5 volte vincitrice dei campionati italiani giovanili nel getto del peso, è la nuova protagonista dello spot TIM “La“, affiancata dal campione di tennis Matteo Berettini. Si tratta di un nuovo tassello della campagna iniziata lo scorso anno, che ha visto tanti personaggi diversi tra loro porre l’attenzione sulla “”, quelle che permettono di superare le distanze, le incomprensioni e le differenze. In questo senso,è una perfetta testimonial. Nata in Camerun nel 1997, vive a Pavia dall’età di 7 anni, e in seguito alla morte dello zio, si è trasferita in una casa famiglia di suore, nella quale ha vissuto per undici anni. Una storia di sacrificio e di rivalsa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Danielle Madam, regina del lancio del peso: 'La mia generazione ha voglia di fare' - SportRepubblica : Danielle Madam, regina del lancio del peso: 'La mia generazione ha voglia di fare' - Mondo3 : La campagna #TIM, avviata lo scorso anno con tanti protagonisti diversi, pone l’accento ancora una volta sulle conn… - Giornaleditalia : TIM, al via la campagna con Danielle Madam e Matteo Berrettini per esaltare la potenza del 5G - Luxgraph : TIM 'on air' con Danielle Madam e Matteo Berrettini per il 5G -