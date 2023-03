Daniele Rocchetti possibile candidato sindaco di Bergamo?

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 marzo 2023). Negli ambienti culturali, sociali, politici, cattolici e non solo, comincia a circolare il nome dicomeper il centrosinistra. Un nome a sorpresa, nel senso chenon si è mai occupato direttamente di cose amministrative cittadine. Ma un nome decisamente spendibile dopo anni di successi alla guida delle Acli e decenni come animatore e fondatore della rassegna “Molte fedi sotto lo stesso cielo” che pure di politica, con la P maiuscola, ne ha proposta tanta., classe 1961, sposato con Renata e padre di Francesco, Davide e Benedetta, ha studiato al Seminario diconseguendo il Baccalaureato in Teologia. Alla fine degli anni Ottanta, ha fondato insieme a sua ...