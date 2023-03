Daniele Dal Moro pronto a fare guerra al GF Vip: ecco cosa ha chiesto ai suoi fan (Di giovedì 23 marzo 2023) La guerra tra Daniele Dal Moro e il GF Vip non si accinge ad arginarsi. Il ragazzo proprio non ha digerito il durissimo provvedimento disciplinare di cui è stato vittima. A renderlo particolarmente nervoso, però, non è tanto il fatto in sé, quanto piuttosto le modalità con cui sia avvenuto il tutto. Proprio per tale L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 23 marzo 2023) LatraDale il GF Vip non si accinge ad arginarsi. Il ragazzo proprio non ha digerito il durissimo provvedimento disciplinare di cui è stato vittima. A renderlo particolarmente nervoso, però, non è tanto il fatto in sé, quanto piuttosto le modalità con cui sia avvenuto il tutto. Proprio per tale L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - _soleilandia_ : Daniele adesso non si sente più solo, e lo ha dimostrato togliendo il post “forever alone” dal feed di ig, dopo la… - Giada90002 : RT @_soleilandia_: Daniele che toglie il post “forever alone” dal feed di ig dopo la “sbroccata” che Oriana ha avuto ieri. Per lui toglier… -