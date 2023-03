Daniele dal Moro, la droga nel suo passato: come è cambiato oggi? (Di giovedì 23 marzo 2023) Daniele dal Moro ha avuto problemi con la droga in passato. Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip, ha ammesso di aver avuto delle difficoltà da giovane. Il ragazzo però si è dimostrato maturo e in grado di affrontare i suoi scheletri nell’armadio per superarli e migliorare. come riportato da Today.it Daniele si è soffermato a parlare del suo passato, spiegando: “Da piccolo ero davvero poco consapevole di quello che mi succedeva anche se non ho mai avuto un’infanzia spensierata. I genitori erano sempre via per lavoro. Papà era politico, ero sempre da solo e ho fatto un po’ di fatica. Durante le medie sono iniziati i veri problemi, più passava tempo e più pensavo di essere grande e ho preso strade sbagliate. Ho avuto compagnie sbagliate, alcol e ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 23 marzo 2023)dalha avuto problemi con lain. Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip, ha ammesso di aver avuto delle difficoltà da giovane. Il ragazzo però si è dimostrato maturo e in grado di affrontare i suoi scheletri nell’armadio per superarli e migliorare.riportato da Today.itsi è soffermato a parlare del suo, spiegando: “Da piccolo ero davvero poco consapevole di quello che mi succedeva anche se non ho mai avuto un’infanzia spensierata. I genitori erano sempre via per lavoro. Papà era politico, ero sempre da solo e ho fatto un po’ di fatica. Durante le medie sono iniziati i veri problemi, più passava tempo e più pensavo di essere grande e ho preso strade sbagliate. Ho avuto compagnie sbagliate, alcol e ...

