Dall'Ucraina ai migranti, le battaglie di Meloni al Consiglio europeo (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - "L'Italia farà sentire la sua voce e molto forte". La premier Meloni si appresta a mettere sul tavolo della riunione del Consiglio europeo, che riguarderà soprattutto i temi dell'economia, le battaglie che sta portando avanti. Dalla conferma di un sostegno senza se e senza ma a Kiev alla necessità che l'Europa si faccia carico del problema dell'immigrazione. L'obiettivo è far sì che le istituzioni comunitarie prendano un impegno concreto, con delle tempistiche certe, per evitare che il nostro Paese sia ancora una volta lasciata solo e diventi "il campo profughi d'Europa". Prima di volare a Bruxelles il capo dell'esecutivo ha tessuto una tela, sentendo innanzitutto più volte la presidente della Commissione von der Leyen. È lei - rimarca un ministro - l'interlocutrice che deve spingere gli altri ... Leggi su agi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - "L'Italia farà sentire la sua voce e molto forte". La premiersi appresta a mettere sul tavolo della riunione del, che riguarderà soprattutto i temi dell'economia, leche sta portando avanti.a conferma di un sostegno senza se e senza ma a Kiev alla necessità che l'Europa si faccia carico del problema dell'immigrazione. L'obiettivo è far sì che le istituzioni comunitarie prendano un impegno concreto, con delle tempistiche certe, per evitare che il nostro Paese sia ancora una volta lasciata solo e diventi "il campo profughi d'Europa". Prima di volare a Bruxelles il capo dell'esecutivo ha tessuto una tela, sentendo innanzitutto più volte la presidente della Commissione von der Leyen. È lei - rimarca un ministro - l'interlocutrice che deve spingere gli altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Una pace giusta in Ucraina parte dall’uscita della Russia dai territori occupati nel 2022 per poi discutere degli… - putino : 'Se la Russia è così preoccupata per i suoi carri armati, basta che li ritirino dall'Ucraina'. Così Stati Uniti com… - davcarretta : ??????La Corte penale internazionale emette un mandato d’arresto internazionale contro Vladimir Putin ?????? L’accusa è… - enricorossi1971 : @fanpage Se fosse vero, ma non credo, è chiaro che la Meloni sta pagando le tante contaddizioni della sua carriera… - patrizi98471293 : RT @MaryamSenada: Un'altra grande giornata in Francia ???? ?? Voglio dire, dimentica per un momento l'Ucraina, la Francia viene letteralment… -