Dall’omicidio di Francesco Pio Maimone agli scontri tra ultras | Borrelli a Piantedosi | “Venga in Aula a riferire sull’ondata di violenza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) “È l’ennesimo intervento che faccio inper chiedere che il ministrosui gravi fatti che stanno avvenendo sul territorio napoletano, lo abbiamo chiesto per glidegli, per la morte di un ragazzo ucciso per sbo da un figlio di un camorrista a Mergellina e oggi perché un ufficiale della finanza è scampato per un pelo a un attentato”. Così inil deputato di Alleanza Verdi-Sinistra,Emilio, ha chiesto con forza al ministro dell’Interno di intervenire in alla Camera sui recenti avvenimenti accaduti in Campania. All’ufficiale “hanno messo una bomba dentro la macchina perché stava facendo indagini sulla criminalità organizzata, in particolare sui ...