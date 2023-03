Dalla maternità surrogata alla maternità carcerata. Fallisce l’unico tentativo di una norma bipartisan in questa legislatura (Di giovedì 23 marzo 2023) Il blitz di FdI e Lega in commissione alla Camera fa saltare l’accordo trasversale. Il Pd ritira la proposta di legge. Le detenute madri e i loro figli restano in carcere Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 marzo 2023) Il blitz di FdI e Lega in commissioneCamera fa saltare l’accordo trasversale. Il Pd ritira la proposta di legge. Le detenute madri e i loro figli restano in carcere

fdragoni : Il Certificato Europeo di Filiazione aveva un unico scopo. Far entrare dalla finestra nel nostro ordinamento sotto… - HuffPostItalia : Dalla maternità surrogata alla maternità carcerata. Fallisce l'unico tentativo di una norma bipartisan in questa le… - davidegrandi63 : @HoaraBorselli L'assistenza medica in carcere è, quantomeno, carente. La maternità, così difesa dalla destra, richi… - anzianazozzona : @LaPostinaCla Questa nel frattempo raccontava i cazzi altrove e faceva discussioni su portare via bambini. Una non… - giorrrgi : @MaliceCallas Boh innegabilmente ci sono donne a cui piace, non mettiamoci sempre in questa posizione di vittime op…

