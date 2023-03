Dal Parlamento via libera alla commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo dieci anni di attesa si intravede un barlume in fondo al tunnel. Ieri la Camera ha approvato all'unanimità (233 voti favorevoli e nessun contrario) la costituzione della seconda commissione d'inchiesta sulla tragica morte di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena scomparso dieci anni fa. Il lavoro svolto durante la prima commissione ha evidenziato un numero rilevante di incongruenze, che meritano di essere analizzate nel dettaglio. Non è possibile, oggi, dire con assoluta certezza se il manager si sia suicidato o sia stato spinto dalla finestra del suo studio, che affaccia su Vicolo di Monte Pio, ad un passo dalla Rocca Salim beni, simbolo del secolare potere che domina Siena. Sono da poco trascorse ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo dieci anni di attesa si intravede un barlume in fondo al tunnel. Ieri la Camera ha approvato all'unanimità (233 voti favorevoli e nessun contrario) la costituzione della secondad'tragicadi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena scomparso dieci anni fa. Il lavoro svolto durante la primaha evidenziato un numero rilevante di incongruenze, che meritano di essere analizzate nel dettaglio. Non è possibile, oggi, dire con assoluta certezza se il manager si sia suicidato o sia stato spinto dfinestra del suo studio, che affaccia su Vicolo di Monte Pio, ad un passo dRocca Salim beni, simbolo del secolare potere che domina Siena. Sono da poco trascorse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A pochi giorni dal via del processo penale, poteva il presidente #Ferrero non andare allo Juventus Club Parlamento… - amnestyitalia : Ieri in #Uganda è stata approvata dal parlamento la “Legge anti-omosessualità”. Se dovesse entrare in vigore, le pe… - ivanscalfarotto : La ratifica del #CETA annunciata dal ministro @FrancescoLollo1 è mossa di assoluto buonsenso, certamente positiva… - rita48802996 : @aboubakar_soum @GiorgiaMeloni @Pontifex_it Senza vergogna. Mi spiace che noi cittadini non possiamo buttare fuori… - Stegosauro : Dopo lockdown e obblighi vaccinali, promossi anche dal M5S, non li voterò più ma va dato atto che è l'unico partito… -