Da vittima ad eroina: anziana fa arrestare indiziato di estorsione (Di giovedì 23 marzo 2023) Da vittima ad eroina: anziana sventa truffa e fa arrestare indiziato di estorsione Grazie a un incontro informativo per prevenire le truffe agli anziani a cui aveva partecipato, organizzato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, una donna di 83 anni ha consentito di fare arrestare un uomo di 20 anni, gravemente indiziato del reato di estorsione. Insospettitasi di una chiamata ricevuta da parte di un sedicente funzionario delle poste che chiedeva del denaro per saldare dei debiti del nipote al fine di evitare problemi giudiziari, la donna ha dato l’allarme. L’uomo al telefono le aveva detto che sarebbe passato a casa di li a poco, a prendere il denaro. Alla mente le sono subito tornati i consigli e le varie tipologie ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 marzo 2023) Daadsventa truffa e fadiGrazie a un incontro informativo per prevenire le truffe agli anziani a cui aveva partecipato, organizzato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, una donna di 83 anni ha consentito di fareun uomo di 20 anni, gravementedel reato di. Insospettitasi di una chiamata ricevuta da parte di un sedicente funzionario delle poste che chiedeva del denaro per saldare dei debiti del nipote al fine di evitare problemi giudiziari, la donna ha dato l’allarme. L’uomo al telefono le aveva detto che sarebbe passato a casa di li a poco, a prendere il denaro. Alla mente le sono subito tornati i consigli e le varie tipologie ...

