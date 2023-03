Dà fuoco al condominio per punire i vicini di casa

(Di giovedì 23 marzo 2023) Esasperata dai continui screzi con i condomini decide di dareal palazzo in cui lei stessa abita. È successo a Reggio Emilia, il 2 marzo scorso. Una donna ha cosparso di benzina l’androne del palazzo per vendetta nei...

... a seguito di alcuni screzi nati in ambito condominiale, nella mattinata del 2 marzo ha deciso di appiccare unnell'atrio del suo, un palazzo sito nel capoluogo reggiano. L'attività ...REGGIO EMILIA - Una donna di 56 anni è stata denunciata per l'incendio del 2 marzo scorso nell'androne delAcer di via Fenulli 5 . I carabinieri hanno identificato e segnalato alla Procura l'inquilina, che vive in quello stesso stabile. Secondo gli investigatori la donna ha agito per vendetta, ...... la donna, a seguito di alcuni screzi nati in ambito condominiale, nella mattinata del 2 marzo decideva di appiccare unnell'atrio del suo, un palazzo sito nel capoluogo reggiano. L'...

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna, esasperata dai rumori del vicino, ha deciso di dare fuoco al suo appartamento spargendo ...