Da Forza Italia a forza Cina? L'intervento di Elio Vito (Di giovedì 23 marzo 2023) È passato pressoché inosservato un passaggio del dibattito parlamentare dei due giorni scorsi in vista dell'odierno Consiglio europeo. Persi, letteralmente, tra i lapsus di Giuseppe Conte, i sassolini di Angelo Bonelli, le assenze dei ministri della Lega e i pericolosi distinguo del suo capogruppo al Senato, le solite divisioni tra le opposizioni, le frasi a effetto di Giorgia Meloni madre e non Mosè, è sfuggita l'apertura di forza Italia al "piano di pace" cinese per l'Ucraina. Un'apertura in qualche modo anticipata da recenti dichiarazioni del ministro forzista degli Esteri, Antonio Tajani, sul ruolo che la Cina avrebbe potuto giocare nella crisi ucraina, che poi in realtà dovrebbe consistere solo nel porre fine da parte della Russia all'invasione dell'Ucraina e nella restituzione dei territori illegalmente occupati ...

