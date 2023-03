Da Cogne alle Torri Gemelle fino a quello (nuovo ma “prestato”) del ponte sullo Stretto: quanto costano i plastici mostrati da Bruno Vespa e perché li usa (Di giovedì 23 marzo 2023) I plastici sono il suo marchio di fabbrica. Tra curiosità e prese in giro, chiave narrativa o elemento di propaganda. In un momento di massimo ascolto, subito dopo il Tg1, ieri Matteo Salvini e Bruno Vespa hanno mostrato al pubblico il “plastico” del ponte sullo Stretto di Messina. Davanti alla tv a 4.280.000 telespettatori, quelli di “Cinque minuti” nuovo programma condotto dal giornalista abruzzese. Solo l’ultimo del modellino, ieri “in prestito”, di una lunghissima lista. Con il medesimo annuncio il ponte tanto chiacchierato era apparso in studio già nel 2001 con Silvio Berlusconi. “Quando ci fu il delitto di Cogne i giornali pubblicarono la pianta della casa. Erano plastici su carta. Noi abbiamo fatto quelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Isono il suo marchio di fabbrica. Tra curiosità e prese in giro, chiave narrativa o elemento di propaganda. In un momento di massimo ascolto, subito dopo il Tg1, ieri Matteo Salvini ehanno mostrato al pubblico il “plastico” deldi Messina. Davanti alla tv a 4.280.000 telespettatori, quelli di “Cinque minuti”programma condotto dal giornalista abruzzese. Solo l’ultimo del modellino, ieri “in prestito”, di una lunghissima lista. Con il medesimo annuncio iltanto chiacchierato era apparso in studio già nel 2001 con Silvio Berlusconi. “Quando ci fu il delitto dii giornali pubblicarono la pianta della casa. Eranosu carta. Noi abbiamo fatto quelli ...

