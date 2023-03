Cutro, il dossier che accusa il governo sul naufragio (Di giovedì 23 marzo 2023) I legali delle famiglie delle vittime documentano i salvataggi avvenuti anche in assenza di richieste di soccorso. I documenti sulle comunicazioni nella notte del naufragio sono chiari, arriva l’accusa per il governo Meloni. I legali accusano il governo Spiaggia di Cutro con omaggio alle vittime del naufragio – Ph Credit tg24.sky.itUn dossier accusa il governo Meloni per il naufragio di Cutro, il documento firmato dal pool di avvocati che assiste alcune decine di famiglie delle vittime punta il dito sui precedenti. Sono 18 in 4 anni i salvataggi documentati anche fuori dalla zona Sar e in assenza di richieste di soccorso. Le 18 barche intercettate da Frontex sono state tutte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) I legali delle famiglie delle vittime documentano i salvataggi avvenuti anche in assenza di richieste di soccorso. I documenti sulle comunicazioni nella notte delsono chiari, arriva l’per ilMeloni. I legalino ilSpiaggia dicon omaggio alle vittime del– Ph Credit tg24.sky.itUnilMeloni per ildi, il documento firmato dal pool di avvocati che assiste alcune decine di famiglie delle vittime punta il dito sui precedenti. Sono 18 in 4 anni i salvataggi documentati anche fuori dalla zona Sar e in assenza di richieste di soccorso. Le 18 barche intercettate da Frontex sono state tutte ...

