Curling: Mondiali, azzurre ko contro gli Usa ma restano in corsa per i playoff (Di giovedì 23 marzo 2023) Sandviken, 23 mar. -(Adnkronos) - Programma più leggero per l'Italia nel sesta giornata dei Mondiali femminili di Curling. Oggi, sul rink di Sandviken (Svezia), Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Curling Club Dolomiti) si sono cimentate nella sola partita contro gli Stati Uniti della skip Tabitha Peterson. Purtroppo le azzurre sono incappate in un passo falso, venendo battute 7-9. Di “passo falso” si può parlare perché l'incontro è stato condizionato dai primi due end (tre punti marcati dagli Usa in apertura, seguiti da una mano rubata). Il deficit di 0-4 si è rivelato insormontabile nonostante una prepotente rimonta che ha riequilibrato il risultato sul 7-7 alla vigilia del decimo end, nel quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Sandviken, 23 mar. -(Adnkronos) - Programma più leggero per l'Italia nel sesta giornata deifemminili di. Oggi, sul rink di Sandviken (Svezia), Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti) si sono cimentate nella sola partitagli Stati Uniti della skip Tabitha Peterson. Purtroppo lesono incappate in un passo falso, venendo battute 7-9. Di “passo falso” si può parlare perché l'inè stato condizionato dai primi due end (tre punti marcati dagli Usa in apertura, seguiti da una mano rubata). Il deficit di 0-4 si è rivelato insormontabile nonostante una prepotente rimonta che ha riequilibrato il risultato sul 7-7 alla vigilia del decimo end, nel quale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ???????????? ???? ?????????? ???????? Le azzurre battono le campionesse d'Europa della Danimarca ai Mondiali di curling femminile.… - TV7Benevento : Curling: Mondiali, azzurre ko contro gli Usa ma restano in corsa per i playoff - - infoitsport : Mondiali Femminile di Curling, l’Italia vola ai play off - laregione : Ai Mondiali le elvetiche staccano il ticket per le semifinali - _ITALIACHEVINCE : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA SFIORA LA RIMONTA ?? Arriva la quarta sconfitta delle Azzurre ai Mondiali, adesso saranno decisive le sfide cont… -