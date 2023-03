Curling, l’Italia cuore infinito contro gli USA ai Mondiali: si lotta per i playoff (Di giovedì 23 marzo 2023) l’Italia è stata sconfitta dagli USA per 9-7 ai Mondiali 2023 di Curling femminile. La nostra Nazionale ha lottato a viso aperto con la formazione americana, riuscendo a recuperare dallo 0-4 maturato nei primi due end e a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima frazione, dove però le statunitensi sono state impeccabili con il vantaggio dell’ultimo tiro a disposizione. Stefania Constantini (Campionessa Olimpica nel doppio misto) e compagne sono incappate nella quarta sconfitta in questa rassegna iridata, a fronte di sei affermazioni. La nostra Nazionale resta pienamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff). Saranno decisive le ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023)è stata sconfitta dagli USA per 9-7 ai2023 difemminile. La nostra Nazionale hato a viso aperto con la formazione americana, riuscendo a recuperare dallo 0-4 maturato nei primi due end e a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima frazione, dove però le statunitensi sono state impeccabili con il vantaggio dell’ultimo tiro a disposizione. Stefania Constantini (Campionessa Olimpica nel doppio misto) e compagne sono incappate nella quarta sconfitta in questa rassegna iridata, a fronte di sei affermazioni. La nostra Nazionale resta pienamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta (le prime due classificate del round robin accedono direttamente alle semifinali, le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i). Saranno decisive le ...

