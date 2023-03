Cultura: arriva francobollo Bergamo Brescia Capitale Italiana 2023 (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura ha, da oggi, un francobollo dedicato: dopo la speciale moneta coniata dalla Zecca dello Stato, Poste Italiane dal 23 marzo 2023 mette a disposizione uno speciale dittico, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero due francobolli celebrativi di Bergamo Brescia 2023. Poste Italiane ha realizzato duecentodiecimila dittici: i francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata e sono disponibili al valore della tariffa B, pari a 1,20 euro per ciascun francobollo. Il dittico è perforato centralmente e i due ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) -dellaha, da oggi, undedicato: dopo la speciale moneta coniata dalla Zecca dello Stato, Poste Italiane dal 23 marzomette a disposizione uno speciale dittico, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero due francobolli celebrativi di. Poste Italiane ha realizzato duecentodiecimila dittici: i francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata e sono disponibili al valore della tariffa B, pari a 1,20 euro per ciascun. Il dittico è perforato centralmente e i due ...

