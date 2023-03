Cucina italiana candidata a bene immateriale dell'Unesco (Di giovedì 23 marzo 2023) La Cucina italiana è la candidatura ufficiale del governo italiano quale patrimonio dell'umanità Unesco per il 2023. Il governo ha deciso, su proposta dei ministri dell'Agricoltura e Sovranità ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Laè la candidatura ufficiale del governo italiano quale patrimonio'umanitàper il 2023. Il governo ha deciso, su proposta dei ministri'Agricoltura e Sovranità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : La Cucina italiana candidata come patrimonio dell'Umanità [di Redazione] - ultimora_pol : Il governo, su proposta dei ministri Francesco #Lollobrigida e Gennaro #Sangiuliano, ha deciso di candidare ufficia… - Cucina_Italiana : Questo articolo è una manna quando non sapete che tipo di pasta preparare ?? #LCIdal1929 - PhWalkowiak : RT @repubblica: La Cucina italiana candidata come patrimonio dell'Umanità [di Redazione] - Daniele84180289 : RT @repubblica: La Cucina italiana candidata come patrimonio dell'Umanità [di Redazione] -