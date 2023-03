Cube Labs | la ricerca accademica sbarca a Piazza Affari

(Di giovedì 23 marzo 2023)dà il benvenuto asul segmento professionale dell’Euronext Growth Milan. In fase di collocamento, il venture builder (veicolo per la creazione di startup) specializzato nel settore delle tecnologie sanitarie ha raccolto 4,1 milioni di euro. Fondata nel 2014 da Filippo Surace, l’azienda seleziona i progetti su cui investire da un ampio ventaglio di accordi con centri diuniversitari e, una volta individuato l’obiettivo, contribuisce allo sviluppo dell’idea tramite la costituzione di società partecipate. Nel 2021 il fatturato superava 1,1 milioni, mentre l’utile si attestava intorno ai 214 mila euro. Adesso, come spiega lo stesso Surace, con la quotazionepunta a “finanziare lo sviluppo delle start-up innovative nel portafoglio e ...

Di seguito un comunicato diffuso da Confindustria Lecce:, fondata dall'imprenditore Filippo Surace, che ne è anche il CEO, è il venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l'eccellente scienza ...

In fase di collocamento, il venture builder veicolo per la creazione di startup specializzato nel settore delle tecnologie sanitarie ha raccolto 4,1 milioni di euro Piazza Affari dà il benvenuto a ...