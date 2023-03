Cube Labs, la ricerca accademica sbarca a Piazza Affari (Di giovedì 23 marzo 2023) Piazza Affari dà il benvenuto a Cube Labs sul segmento professionale dell’Euronext Growth Milan. In fase di collocamento, il venture builder (veicolo per la creazione di startup) specializzato nel settore delle tecnologie sanitarie ha raccolto 4,1 milioni di euro. Fondata nel 2014 da Filippo Surace, l’azienda seleziona i progetti su cui investire da un ampio ventaglio di accordi con centri di ricerca universitari e, una volta individuato l’obiettivo, contribuisce allo sviluppo dell’idea tramite la costituzione di società partecipate. Nel 2021 il fatturato superava 1,1 milioni, mentre l’utile si attestava intorno ai 214 mila euro. Adesso, come spiega lo stesso Surace, con la quotazione Cube Labs punta a “finanziare lo sviluppo delle start-up innovative nel portafoglio e ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 marzo 2023)dà il benvenuto asul segmento professionale dell’Euronext Growth Milan. In fase di collocamento, il venture builder (veicolo per la creazione di startup) specializzato nel settore delle tecnologie sanitarie ha raccolto 4,1 milioni di euro. Fondata nel 2014 da Filippo Surace, l’azienda seleziona i progetti su cui investire da un ampio ventaglio di accordi con centri diuniversitari e, una volta individuato l’obiettivo, contribuisce allo sviluppo dell’idea tramite la costituzione di società partecipate. Nel 2021 il fatturato superava 1,1 milioni, mentre l’utile si attestava intorno ai 214 mila euro. Adesso, come spiega lo stesso Surace, con la quotazionepunta a “finanziare lo sviluppo delle start-up innovative nel portafoglio e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LecceSette : Quotazione in Borsa di Cube Labs, gli auguri di Confindustria Lecce - Alb_Franc_Weiss : Cube Labs S.p.A. si è quotata oggi al segmento PRO di EGM - Euronext Growth Milan. #Ambromobiliare è stato l'Adviso… - Confindustria : Portare avanti lo sviluppo nelle tecnologie sanitarie, per questo Cube Labs, venture builder italiano attivo nel se… - MilanoFinanza : Cube Labs debutta sull’Egm Pro a 2 euro per azione - MilanoFinanza News - MKT_INS : Cube Labs, venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare, debutta oggi sul mercato #Euronext Mil… -