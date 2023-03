Croazia vs Galles – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ilinizia la sua vita senza Gareth Bale affrontando sabato 25 marzo sera la, terza classificata ai Mondiali. Entrambe le nazioni aspirano a finire in testa al loro gruppo di qualificazione a Euro 2024, che comprende anche Turchia, Armenia e Lettonia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDa tempo si ha la sensazione che ilsi stia avvicinando alla fine di un’era, e ciò è stato sancito quando Bale ha appeso gli scarpini al chiodo dopo la Coppa del Mondo. A breve termine, questo è un colpo considerevole per questa squadra, ma non potrà che incoraggiare una maggiore coesione ora che non può contare sulla brillantezza ...