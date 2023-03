Cristiano Ronaldo 197 volte in nazionale | record assoluto

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un nuovonella carriera di, che scendendo in campo questa sera come capitano del Portogallo per la partita di qualificazione a Euro 2024 col Liechtenstein è diventato il ...

