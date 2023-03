Criscitiello: “Mancini deve dimettersi. Le convocazioni uno schiaffo al futuro dell’Italia” (Di giovedì 23 marzo 2023) Michele Criscitiello dichiara che Roberto Mancini deve dimettersi perché le convocazioni sono uno schiaffo al futuro dell’Italia Michele Criscitiello attacca apertamente Roberto Mancini. Duro il commento del giornalista sportivo al commissario tecnico in un editoriale sul sito di Sportitalia: “Mancini ci farà discutere e litigare ancora a lungo. Le sue convocazioni sono uno schiaffo a chi guarda al futuro e alla meritocrazia. Convocare Bonucci non ha molto senso per un’Italia che deve ripartire da zero e guardare avanti. Altro che nuovo ciclo. Se, però, su Bonucci ci possiamo confrontare con idee diverse, sul resto, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 marzo 2023) Micheledichiara che Robertoperché lesono unoalMicheleattacca apertamente Roberto. Duro il commento del giornalista sportivo al commissario tecnico in un editoriale sul sito di Sportitalia: “ci farà discutere e litigare ancora a lungo. Le suesono unoa chi guarda ale alla meritocrazia. Convocare Bonucci non ha molto senso per un’Italia cheripartire da zero e guardare avanti. Altro che nuovo ciclo. Se, però, su Bonucci ci possiamo confrontare con idee diverse, sul resto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Criscitiello: 'Mancini deve dimettersi. Le convocazioni uno schiaffo al futuro dell'Italia' #Criscitiello… - zazoomblog : Criscitiello sbotta: «Mancini non è contento delle italiane in Europa» - #Criscitiello #sbotta: #«Mancini… - internewsit : Criscitiello sbotta: «Mancini non è contento delle italiane in Europa» - - azzara96 : @Campanelli11 @MCriscitiello Boh io non vedo revisionismo a dire che Mancini è storicamente un allenatore scarso e… - ivanchessa77 : @MCriscitiello Sempre grati a Mancini Sempre indifferenti a Criscitiello -