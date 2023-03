(Di giovedì 23 marzo 2023) La Corte penale internazionale (CPI) si è dettaper le. Dopo che la Corte ha emesso un mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin, Mosca ha minacciato di voler colpire la sede del CPI con dei missili ipersonici. La CPI èper leLa Corte penale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Billa42_ : CPI preoccupata per le minacce della Russia -

L'indiceè salito del 6% a febbraio, su base annua, con l'inflazione core - che esclude i ... perché l'OCSE lancia l'appello Perché tutti guardano la riunione Fed: cosa può succedere...Poi c'è il tema delle armi: l'intelligence americana è, diversi media hanno scritto ...della guerra e arriva subito dopo il mandato di arresto della Corte penale internazionale () che ...E' improbabile che il passo abbia nel breve termine conseguenze concrete: il mandato della, che ... La Casa Bianca è "" che la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca non tenga ...

La Corte penale internazionale emette un mandato di arresto per Putin. Xi Jinping lunedì a Mosca - Il capo del Pentagono sente Kiev, anche Zelensky - Il capo del Pentagono sente Kiev, anche Zelensky RaiNews

La Corte penale internazionale (CPI) si è detta preoccupata per le minacce della Russia. Dopo che la Corte ha emesso un mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin, Mosca ha minacciato di ...Se Putin andasse all’estero sarebbe automaticamente catturato nei 123 paesi che riconoscono la CPI. Ma negli Stati Uniti, la Cina e la stessa Ucraina (che non riconoscono la CPI) sarebbe libero.